Benarkah Clades Nama Baru Virus Monkeypox? Begini Kata WHO, Jangan Salah Kaprah!

PIKIRAN RAKYAT – Jangan salah kaprah, clade yang digadang-gadang sebagai nama baru virus monkeypox adalah keliru.

Seperti varian untuk patogen lainnya, WHO mengatakan bahwa nama baru monkeypox merupakan hasil perdebatan di antara para ilmuwan.

"Penamaan spesies virus menjadi tanggung jawab International Committee on the Taxonomy of Viruses (ICTV), yang sedang memproses nama virus monkeypox," kata WHO dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 12 Agustus lalu.

Untuk mempercepat kesepakatan dalam konteks wabah monkeypox saat ini, WHO mengadakan pertemuan ad hoc pada 8 Agustus 2022. Akhirnya disepakati istilah baru.

"Konsensus akhirnya mengamini dua tipe clades, klaster dari Cekungan Kongo (Afrika Tengah) sebagai Clade satu (I) dan klaster clade Afrika Barat sebagai Clade dua (II). Clade II terdiri dari dua subclade," katanya.

"Struktur penamaan yang tepat akan diwakili oleh angka Romawi untuk clade dan karakter alfanumerik huruf kecil untuk subclade," sambungnya sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Minggu, 28 Agustus 2022.

Artinya, konvensi penamaan baru terdiri dari Clade I, Clade IIa dan Clade IIb, dan yang terakhir mengacu terutama pada kelompok varian yang sebagian besar beredar dalam wabah global 2022.

Pada pertemuan ini, para ahli virologi cacar, biologi evolusioner, dan perwakilan lembaga penelitian dari seluruh dunia meninjau filogeni dan nomenklatur varian atau clades virus monkeypox.