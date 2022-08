Way of Ray, Buku Karya Ananda Ramartha yang Bercerita Kebangkitan Spiritual hingga Pemahaman Sains

PIKIRAN RAKYAT - Penulis Ananda Ramartha kembali memperkenalkan buku terbarunya berjudul "Way of Ray". Buku ini menceritakan kisah hidup Ananda Ramartha mulai dari pengalaman supranatural, pemahaman sains hingga kunci keberhasilannya dalam menjalani kebangkitan spiritual.

Saat ini, nama Ananda Ramartha dikenal melalui konten-konten di YouTube-nya seperti membacakan tarot, memberikan wawasan mengenai dunia tarot, zodiak, dan ilmu astrologi lainnya.

Dalam buku Way of Ray, Ananda bercerita awal menggarap buku ini bermula dari cara healing dari penyakit lupus. Namun, kata dia harus ada campur tangan Tuhan. Selain itu, Ananda juga menyebut buku ini juga bermula tentang kebangkitan spiritual.

Ananda menuturkan inti dari buku Way of Ray adalah tentang membuat kehidupan lebih bercahaya.

"Intinya sekarang buku ini sekarang membuat hidupmu lebih bercahaya alias formula law of attraction saya dalam hidup yang ternyata bukan cuma buat kesembuhan," kata Ananda dalam acara Spiritual Journal bertajuk "Tips Simple Mendapatkan Keinginanmu dengan Law of Attraction" yang ditayangkan di YouTube Pikiran Rakyat, Kamis, 19 Agustus 2022.

Ananda menambahkan, buku Way of Ray juga memiliki inti seperti mencari karier impian, sahabat-sahabat terbaik, healing luka batin hingga memutus siklus hal-hal yang kurang baik dari generasi atas.

"Kita memutus karmic cycle atau karmic generational pattern. Itu yang saya temukan dan memang luar biasa. Salah Tuhan tidak mengizinkan hanya satu goal-nya (tujuan) tapi untuk goal lain," kata Ananda yang juga dikenal sebagai seorang coach yang mendedikasikan hidupnya untuk membimbing jiwa-jiwa yang sedang menjalani kebangkitan spiritual.

Ananda juga menekankan buku Way of Ray ini bercerita tentang kebangkitan spiritual, cara law of attraction, perjuangan hidup hingga pemahaman sains.

