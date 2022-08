Ini 6 Rekomendasi Liptint untuk Bibir Gelap

PIKIRAN RAKYAT - Mencari warna liptint untuk bibir hitam? Memilih warna lip tint untuk pemilik bibir ini memang sedikit membingungkan. Pasalnya, undertone tersebut sulit cocok dengan beragam warna. Sebelum memilih, kamu harus memperhatikan beberapa hal, seperti shade yang cocok hingga tingkat pigmented-nya.

Karena lip tint yang baik harus punya tingkat pigmented yang tinggi sehingga mampu menutupi garis dan warna hitam pada bibir. Dari sekian banyak merek lip tint, ‘YOU Cloud Touch Fixing Tint’ adalah pewarna bibir yang patut kamu coba. Karena pewarna bibir dari YOU ini memiliki berbagai macam keunggulan dan shade menarik guna mempercantik tampilan bibir.

Teknologi Film Forming Agentnya juga membuat warna lebih tahan menempel di bibir dan tidak membuatnya transfer saat dipakai ataupun bersentuhan.

Agar tidak salah pilih, berikut adalah 6 pilihan warna lip tint YOU yang cocok untuk bibir hitam. You must try!

Pilihan Liptint YOU Cloud Touch Fixing Tint untuk Bibir Hitam

1. Sun 'n Fun

Salah satu warna terbaik yang bisa kamu coba dari ‘YOU Cloud Touch Fixing Tint’ adalah warna R868 Sun 'n Fun. Tampilannya yang natural mirip warna nude, terlihat kontras cocok untuk semua warna bibir termasuk bibir hitam. Shade ini dapat menutupi warna asli bibir dengan sempurna.

Cocok juga untuk kamu yang ingin terlihat casual serta natural. Walaupun terkesan seperti tidak pakai apa-apa, namun warna tersebut dapat membuat bibir lebih menarik. Meski bernuansa nude, Sun 'n Fun tetap membuat wajah terlihat segar karena ada campuran warna orange yang cerah. Lip Tint dari YOU ini juga diperkaya French Strawberry Leaf Extract dan Ceramide untuk membuat bibir tampak sehat dan bernutrisi.

Baca Juga: 17 Link Twibbon HUT Jabar pada 19 Agustus 2022, Cocok Dijadikan Foto Profil di Media Sosial