8 Daftar Promo Kemerdekaan 2022, Nikmati Hari Libur Bersama Keluarga Rayakan HUT ke 77 RI

PIKIRAN RAKYAT - Promo Kemerdekaan 2022 dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Kemerdekaan Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia merayakan hari kemerdekaan setiap 17 Agustus. Sejumlah gerai makanan & minuman ikut memeriahkan kemerdekaan dengan menawarkan promo dan potongan harga.

Gerai makanan & minuman berikut memberikan Promo Kemerdekaan 2022 yang tentunya bisa anda dapatkan. Untuk mendapatkannya, ada baiknya catat tanggal dimulainya promo dan ketahui syarat ketentuan yang diperlukan.

Berikut daftar promo kemerdekaan 2022:

1. Warunk Upnormal

Warunk Upnormal memeriahkan HUT RI dengan menawarkan Promo Kemerdekaan 2022 yaitu pemberian diskon 30 persen buat pembelian all item non paket.

Promo tersebut berlaku dine in maupun take away. Promo ini berlaku Senin-Jumat mulai pukul 15.00-17.00 WIB hingga 31 Agustus 2022.

2. McDonalds