Bisakah Virus Langya Menular dari Manusia ke Manusia? Simak Penjelasan Ilmuwan

PIKIRAN RAKYAT – Tim ilmuwan internasional telah mengidentifikasi virus baru yang disebut dengan Langya henipavirus (LayV).

Virus tersebut memiliki potensi untuk menularkan virus dari tikus ke manusia, seperti virus corona yang menyebabkan Covid-19.

Namun, belum ada pasien yang terinfeksi virus ini yang meninggal. Selain itu, para ilmuwan juga mengatakan bahwa belum ada bukti penyebaran virus dari manusia ke manusia lain.

Para peneliti yang berasal dari China, Singapura, dan Australia, telah mencatatkan penemuan mereka pada 4 Agustus 2022 dalam The New England Journal of Medicine.

Baca Juga: Ilmuwan Laporkan Virus Baru 'LayV' sedang Merebak di China, Disebut Kerabat Dekat Hendra dan Nipah

Di mana Virus LayV Ditemukan?

Para peneliti telah melakukan pemantauan terhadap tiga rumah sakit di China timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terkait virus LayV.

Selama masa studi tersebut, para peneliti telah mengidentifikasi 35 orang yang terinfeksi LayV. Namun, hanya 26 orang yang terinfeksi LayV dan tidak terdeteksi keberadaan virus yang lain.

Apa Saja Gejala Virus LayV?