Ilmuwan Laporkan Virus Baru 'LayV' sedang Merebak di China, Disebut Kerabat Dekat Hendra dan Nipah

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah situasi dunia, China dilaporkan memiliki 35 pasien yang menderita penyakit baru perpaduan virus Hendra dan Nipah.

Menginfeksi 35 orang, virus baru yang muncul di China disebut sebagai Langya Henipavirus (LayV).

Penjelasan tentang virus baru 'Langya henipavirus' itu, diketahui sebagai hasil penelitian ilmuwan China dan Singapura yang terbit dalam The New England Journal of Medicine.

Henipavirus, merupakan kerabat dari virus Hendra dan Nipah yang menyebabkan penyakit mematikan kepada orang yang terinfeksinya.

Baca Juga: Viral Bayi 4 Bulan Diwisuda D Gantikan Ibunya yang Meninggal Dunia, Rektor dan Jajaran Universitas Menangis

Disebutkan, virus LayV masih memiliki hubungan dekat dengan Mojiang henipavirus.

Untuk pasien yang terinfeksi LayV, dilaporkan menderita banyak gejala umum, seperti demam, kelelahan, batuk, anoreksia, nyeri dan nyeri otot, mual, sakit kepala dan muntah.

Kemudian berikutnya, pasien dengan virus LayV juga mendapat gejala mendalam, seperti trombositopenia (jumlah trombosit darah rendah), leukopenia (jumlah sel darah putih rendah) dan gangguan fungsi hati dan ginjal.

Baca Juga: Mahfud MD Janji Kawal Kasus Brigadir J Hingga Tuntas: Mudah-Mudahan Tidak Terlalu Lama