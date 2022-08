5 Tanda Kompatibilitas Intelektual dengan Pasangan atau Sahabat, Apa Saja?

PIKIRAN RAKYAT – Kompatibilitas intelektual adalah kecocokan yang terhubung dalam suatu hubungan.

Biasanya orang-orang yang memiliki kompatibilitas intelektual adalah mereka yang senang membaca buku, menonton film, serta mengonsumsi berita serupa.

Bahkan orang-orang yang cocok secara intelektual kemungkinan besar memiliki pendidikan atau pengalaman budaya serupa.

Zoe Kors, penulis Radical Intimacy: Cultivate the Deeply Connected Relationships You Desire and Deserve mengatakan seseorang yang memiliki kompatibilitas memiliki cara pandang yang sama.

“Biasanya, ketika kita berbicara tentang kecerdasan dalam kapasitas kompatibilitas, kita menggambarkan kesamaan dalam cara kita melihat dunia,” kata Zoe Kors, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Healthline.

Kompatibilitas intelektual tidak selalu tentang sesuatu hubungan yang romantis, namun bisa juga dari hubungan pertemanan.

Berikut tanda-tanda untuk mengetahui apakah Anda dan pasangan atau sahabat Anda memiliki kompatibilitas intelektual.