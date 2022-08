10 Manfaat Lidah Buaya untuk Kesehatan dan Kecantikan, Bisa Atasi Luka Bakar sampai Jerawat

PIKIRAN RAKYAT - Manfaat lidah buaya untuk kesehatan dan kecantikan tubuh sudah bukan rahasia lagi.

Lidah buaya yang juga dikenal dengan aloe vera adalah sejenis tumbuhan sukulen asli dari Afrika utara, Eropa selatan, dan juga kepulauan Canary, yang umumnya digunakan untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Seru Ga Sih, berikut 10 manfaat tanaman lidah buaya.

1. Mengobati Luka Bakar

Lidah buaya banyak digunakan untuk mengobati luka bakar secara topikal dengan cara dioleskan ke bagian kulit yang mengalami terbakar, bahkan sejak tahun 1959 badan FBI Amerika Serikat telah menyetujui penjualan salep lidah buaya secara bebas untuk meredakan luka bakar.

Berdasarkan penelitian tidak buaya terbukti efektif mengobati luka bakar derajat 1 dan juga derajat 2, penggunaan lidah buaya ditemukan dapat mempercepat waktu penyembuhan luka bakar hingga sembilan hari, jika dibandingkan dengan pengobatan konvensional.

2. Meredakan GERD

GERD atau gangguan pada lambung merupakan gangguan pencernaan yang sering mengakibatkan akan mual, muntah atau rasa terbakar pada bagian ulu hati.

Sebuah penelitian pada tahun 2010 menunjukkan bahwa mengonsumsi satu hingga tiga ons gel lidah buaya pada waktu makan dapat mengurangi derajat keparahan penyakit GERD. Hal ini juga dapat meredakan masalah terkait pencernaan lainnya karena dianggap aman dan lembut untuk sistem pencernaan.

3. Menurunkan Kadar Gula Darah

Dikutip dari sebuah penelitian yang dimuat di international journal of fitoterapi and fitofarmasi, mengonsumsi 2 sendok makan jus lidah buaya per hari dapat menyebabkan kadar gula darah turun pada para penderita diabetes tipe dua.