20 Ucapan Happy Girlfriend Day yang Diperingati Setiap 1 Agustus, Bikin Baper untuk Pacar

PIKIRAN RAKYAT – Tanggal 1 Agustus diperingati sebagai National Girlfriend Day. Peringatan ini bisa menjadi momen yang pas untuk memberikan ucapan dan apresiasi kepada pasangan atau pacar.

Bagi Anda yang tidak terbiasa merangkai kata-kata Happy Girlfriend Day, jangan khawatir. Artikel ini akan memberikan quotes yang cocok untuk diucapkan langsung kepada pasangan, atau lewat media sosial IG, WA, dan lainnya.

Berikut 20 kata-kata ucapan Hari National Girlfriend Day dalam bahasa Inggris dan Indonesia yang telah Pikiran-Rakyat.com rangkum.

Baca Juga: Viral! Nomor WA Pembicara di Space Twitter Langsung Diteror Buzzer Usai Bahas Kominfo

1. Happy Girlfriend Day my love. Thanks for fulfilling my life with happiness, joy, and every good thing.

2. Happy Girlfriend’s Day, love. I wish I could bring the world to your feet!

3. Dear, Happy World Girlfriend Day 2022! You are my happy pill!

4. I am nothing without your love, darling. Happy Girlfriend Day to you.

5. Wishing my pretty girlfriend a happy girlfriend day with hugs and kisses!