Menyantap Cokelat Ternyata Baik untuk Tubuh, Inilah Mitos Salah Tentangnya yang Wajib Diketahui

PIKIRAN RAKYAT – Cokelat merupakan makanan yang paling digemari setiap orang terutama wanita dan anak-anak. Memiliki cita rasa yang manis, tak dapat dipungkiri jika cokelat merupakan cemilan yang lezat bahkan bikin ‘nagih’.

Selain untuk dimakan secara telanjang, bahkan Anda dapat mengolah cokelat dalam beberapa olahan makanan atau minuman.

Bagi seorang penggemar cokelat, pasti beberapa dari kalian mengetahui bahwa cokelat dapat membuat mood Anda menjadi lebih baik dan menumbuhkan rasa bahagia. Namun, beberapa orang mencoba menghindarinya karena memiliki reaksi negatif dengan tubuhnya.

Lantas mitos cokelat apa saja yang membuat beberapa orang menghindar untuk makan cokelat?

Dikutip dari Eat This, Not That! Berikut Pikiran-Rakyat.com rangkum untuk mematahkan rumor negatif tentang cokelat.

1. Memakan cokelat berdampak buruk untuk Anda

Mungkin sebagian orang mengatakan cokelat hanya bisa bikin gemuk. Namun ahli nutrisi di AS Lisa Moskovitz mengungkapkan bahwa cokelat terutama cokelat hitam memiliki nutrisi pendukung kesehatan, yakni antioksidan yang berguna sebagai penangkal stres dan mineral besi.

2. Tidak boleh makan cokelat jika ingin menurunkan berat badan

Sangat disayangkan ketika Anda ingin memiliki berat badan yang ideal, Anda harus merelakan untuk menghindar dari cemilan lezat ini.

Namun, teori tersebut dibantah oleh Lisa. Ia mengungkapkan bahwa Anda bisa memakan apa saja termasuk cokelat dan tetap bisa menurunkan berat badan.