Manjakan Pecinta Kuliner, Mercure Bandung Nexa Supratman Luncurkan Festival “Meat Me on Last Saturday”

PIKIRAN RAKYAT - Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman mulai bulan Agustus 2022 ini bakal menawarkan aneka sajian daging-dagingan dari chef hotel. Sajian tersebut ditawarkan untuk memanjakan lidah para pecinta kuliner yang menghabiskan waktunya di hotel.

Mercure Bandung Nexa Supratman akan memanjakan pecinta kuliner dengan A Generous Barberque Buffet yang menonjolkan konsep hidangan beraneka daging. Menu ini diolah oleh tangan dingin Chef Rachmat Mulyana (Exc Chef Mercure Bandung Nexa Supratman).

FB Manager Mercure Bandung Nexa Supratman, Agung Setiadi mengatakan pihaknya meluncurkan festival "Meat Me on Last Saturday" yang nantinya akan diadakan setiap hari Sabtu di akhir bulan mulai Agustus 2022.

"Maka dari itu, konsepnya, judulnya kita beri nama "Meat on Last Saturday". Konsep yang kita sajikan memang betul-betul segala macam daging-dagingan," ujar Agung kepada media di Hotel Mercure Bandung Nexa Supratman, Kota Bandung, Rabu, 28 Juli 2022.

Baca Juga: Tentukan Pengganti Tjahjo Kumolo, Jokowi Bahas dengan Megawati Soekarnoputri

“Meat Me on Last Saturday” buffet ini dibanderol hanya IDR 286.000 nett dan makan sepuasnya. Dapatkan Early Bird Discount sampai dengan 25%. Exclusive discount bagi member AccorPlus.

FB Manager Mercure Bandung Nexa Supratman, Agung Setiadi memaparkan konsep “Meat Me on Last Saturday".

Agung juga menambahkan festival ini nantinya akan memanjakan tamu dengan sajian buffet, berbagai arena permainan menarik disiapkan untuk menghibur para tamu.

Sebagai hotel bintang 4, Agung mengatakan Mercure Bandung Nexa Supratman melalui “Meat Me on Last Saturday” menawarkan semua makanan internasional.

"Konsep awalnya adalah kita ingin membuat satu buffet dengan semua makanan internasional buffet. Kita akan maksimalkan untuk setiap area yang ada di hotel ini," kata dia.