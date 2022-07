50 Restoran Terbaik di Dunia Versi Forbes, Indonesia Termasuk?

PIKIRAN RAKYAT - Forbes baru-baru ini merilis 50 restoran terbaik di dunia. Dalam daftar tersebut, peringkat pertama diduduki oleh restoran asal Kopenhagen, Denmark bernama Geranium.

Geranium menyediakan menu "The Summer Universe," dengan biaya US$ 440 per orang dan berlangsung selama minimal tiga jam. Mereka menawarkan berbagai menu anggur serta pasangan non-alkohol.

Geranium adalah restoran Denmark pertama yang menerima tiga bintang Michelin. Kepala koki dan pemilik restoran, Rasmus Kofoed, juga telah memenangkan medali emas, perak, dan perunggu di kompetisi memasak global, Bocuse d'Or.

Baca Juga: Nathalie Holscher Blak-blakan Alasan Minggat dari Rumah Sule untuk Kedua Kalinya

Restoran ini pertama kali dibuka pada tahun 2007, ditutup pada tahun 2009 untuk pindah ke lokasi saat ini pada tahun 2010 di tengah krisis keuangan.

"Semua rintangan melawan kami," kata Chef Kofoed dalam pidatonya selama upacara yang berlangsung di London yang dipandu aktor Amerika Stanley Tucci.

Dalam daftar tersebut, hanya ada 5 restoran yang berasal dari Asia, dua diantaranya dari Tokyo. Sayangnya, Indonesia tidak masuk dalam daftar tersebut. Hanya negara tetangga kita Singapura dan Bangkok yang mewakili kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Siapkan Strategi Jitu, Ini Harapan Pelatih PSM Makassar Jelang Hadapi Bali United

Sejak daftar ini dimulai pada tahun 2002, hadiah utama telah diberikan kepada 16 dari 19 restoran di Eropa. Tiga kali lainnya pergi ke restoran di Amerika Serikat.

Berikut daftar lengkap beserta peringkatnya