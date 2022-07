10 Quotes Tentang Depresi dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Depresi adalah gangguan mental yang bisa terjadi kepada semua orang.

Depresi ditandai dengan perubahan suasana hati yang membuat seseorang terus merasa sedih.

Banyak hal yang menyebabkan depresi seperti trauma, efek dari kondisi kesehatan lain, atau tanpa alasan yang jelas.

Jangan menyalahkan diri sendiri atas penyakit mental yang Anda alami.

Anda dapat mengatasinya dengan melakukan perubahan pada gaya hidup, seperti tidur yang cukup, melakukan latihan meditasi, menghabiskan waktu di alam, dan berjalan-jalan.

Apakah ada hal lain yang dapat membantu? Ternyata membaca quotes tentang depresi dapat membantu menyadari bahwa orang lain dapat merasakan apa yang dirasakan dan dapat sedikit mencerahkan.

Berikut adalah beberapa quotes tentang depresi yang telah dirangkum Pikiran-Rakyat.com dalam Bahasa Inggris beserta artinya.

1. People who have never dealt with depression think it’s just being sad or being in a bad mood. That’s not what depression is for me; it’s falling into a state of grayness and numbness. -Dan Reynolds, Imagine Dragons