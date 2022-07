8 Quotes Tentang Self-Care dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Quotes tentang self-care atau perawatan diri berikut akan membantu Anda mendapatkan inspirasi untuk memelihara kesehatan mental, fisik, dan emosional setiap hari.

Self-care adalah tindakan merawat diri untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Self-care bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan, baik fisik maupun mental.

Agar kegiatan self-care semakin berkesan, ada baiknya Anda membaca kumpulan quotes tentang self-care berikut.

Baca Juga: Tips Menurunkan Kolesterol Tinggi Selain Melalui Pengobatan

1. Care for your psych, know thyself, for once we know ourselves, we may learn how to care for ourselves. - Socrates

Pedulilah jiwamu, kenali dirimu, karena begitu kita mengenal diri kita sendiri, kita dapat belajar bagaimana merawat diri kita sendiri.

2. Mind. Body. Soul. These are the three things self-care is all about. - Kathy Sledge, Grammy-nominated American singer-songwriter.

Pikiran. Tubuh. Jiwa. Ini adalah tiga hal tentang perawatan diri.

3. You can’t really be present for the people in your life if you aren’t taking care of yourself. -Kerry Washington