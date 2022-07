Kasus Covid-19 Naik Lagi, Kenapa Harus Vaksin Booster?

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 saat ini belum benar-benar menghilang.

Kasus harian Covid-19 di Indonesia kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir, apalagi di tengah munculnya varian baru Omicron BA.4 dan BA.5.

Oleh karena itu, masyarakat yang belum mendapat vaksin lanjutan diminta untuk segera menjalani vaksinasi.

Termasuk mendapat vaksin dosis ketiga atau booster yang kini menjadi syarat untuk sejumlah kebijakan.

Lantas mengapa masyarakat harus mendapat vaksin booster?

Dilansir dari Healthline, sebuah studi menunjukkan bagaiaman vaksin dapat melindungi tubuh terhadap strain Omicron. Kendati penelitian itu dilakukan sebelum munculnya BA.5.

Berdasarkan penelitian yang diterbitkan dalam The New England Journal of Medicine, tiga dosis vaksin memberikan perlindungan yang lebih baik daripada dua dosis.

Data dari penelitian orang di atas usia 50 dari CDC juga menemukan bahwa setiap dosis tambahan meningkatkan perlindungan terhadap infeksi Covid-19.