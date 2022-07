Sensasi Menikmati Beragam Steak & Grill Kualitas Premium Terbaru dari Lantai Tertinggi The Trans Luxury Hotel

PIKIRAN RAKYAT - Menikmati berbagai steak and grill kualitas premium juga beragam pilihan imported wines, cocktail dan mocktail yang menyegarkan tentunya akan terasa semakin berkesan dengan pemandangan indahnya Kota Bandung dari The 18th Restaurant and Lounge. Suasana senja dari lantai tertinggi The Trans Luxury Hotel dengan lampu-lampu yang mulai berkerlip di setiap sudut kota akan memberikan sensasi yang berbeda bagi para tamu.

Masih dalam rangkaian peringatan 10 tahun Trans Hotel Group, pada hari Senin, 18 Juli 2022 The Trans Luxury Hotel meluncurkan menu-menu terbaru hasil olahan Husain Faqih Shahab – Chef de Cuisine The 18th Restaurant and Lounge beserta tim.

Ada puluhan menu makanan juga minuman terbaru yang dapat dinikmati para tamu, seperti Caprese, Burnt Caesar, Tagliatelle, Ribs over Blacknut, Bone Marrow dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Update Kecelakaan Cibubur: Pengemudi Truk Tangki Pertamina Banting Setir karena Ini!

Untuk melengkapi pengalaman bersantap, beragam imported wines, cocktail dan mocktail tersedia seperti Gin Tortuga yang menyajikan kesegaran gin yang dipadukan dengan nanas, lime juga markisa; ataupun Galaxy, hand-crafted mocktail dengan perpaduan teh bunga telang dengan sirup bubble gum, sirup blue lagoon juga puree mangga.

Husain Faqih Shahab – Chef de Cuisine The 18th Restaurant and Lounge.

Tidak hanya itu saja, karena beragam signature menu masih tersedia dengan inovasi terbarunya seperti Aged Premium US Tomahawk dengan berat lebih dari 1.200 gram yang disajikan dengan beragam side dishes juga flavoured salt, ataupun Enchanted Forest yang menyajikan deconstructed Black Forest.

“Bahan-bahan yang kami gunakan adalah bahan-bahan dengan kualitas terbaik seperti daging premium juga sayuran dari petani lokal dengan kualitas nomer 1, sehingga menu-menu terbaru The 18th Restaurant and Lounge siap untuk memanjakan para tamu dengan cita rasa berkelas yang unik dan tak terlupakan” kata Chef Husain yang telah berpengalaman di industri kuliner sejak tahun 2007 di berbagai restoran dan hotel bintang 5 di dalam dan luar negeri.

Beragam imported wines, cocktail dan mocktail tersedia seperti Gin Tortuga yang menyajikan kesegaran gin yang dipadukan dengan nanas, lime juga markisa.



Beragam suguhan dengan kualitas premium tersebut dapat dinikmati dengan harga mulai dari Rp.95.000++/porsi dari pukul 16.00 – 22.00 WIB di The 18th Restaurant and Lounge, The Trans Luxury Hotel lantai 18. Tersedia area indoor juga outdoor dengan suasana stylish yang tetap nyaman dengan pemandangan memukau Kota Bandung, untuk melengkapi suasana suguhan live music disuguhkan setiap hari Jum’at dan Sabtu dari pukul 18.30 – 21.00 WIB.

Rahmat Ismail, Director of Food and Beverage The Trans Luxury Hotel menambahkan “Tersedia beragam promo menarik termasuk potongan harga sebesar 10% untuk pembayaran dengan menggunakan Allo Prime dan tambahan cash back 10% untuk pembayaran dengan Allo Pay Later di aplikasi Allo Bank.”