Studi Baru Ungkap Konsumsi Vitamin C Ternyata Tak Bikin Tubuh Lebih Sehat

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah temuan baru terkait vitamin C dikeluarkan pada Juli 2022.

Ada tim independen ahli pengobatan pencegahan baru-baru ini menjelaskkan bahwa mengonsumsi vitamin C ternyata tak memiliki cukup banyak dampak pada kesehatan.

Temuan mereka menunjukkan bahwa konsumsi suplemen makanan ternyata tak memiliki bukti yang cukup bisa mencegah penyakit kardiovaskular.

Tim tersebut tak merekomendasikan orang-orang mengonsumsi suplemen makanan, salah satunya vitamin C.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari PMJ News pada Jumat, 15 Juli 2022, data dan wawancara dengan ahli mengungkapkan sangat sedikit orang yang perlu mengonsumsi suplemen vitamin.

"Jika orang mengonsumsi semua vitamin C yang mereka beli, maka kemungkinan ada banyak orang yang mengonsumsi vitamin C secara berlebihan," kata ahli diet dan profesor di University of Houston, Kirstin Vollrath.

Volrath kemudian menyatakan vitamin C ternyata tak perlu dikonsumsi melalui suplemen makanan.