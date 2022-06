6 Buku Kesehatan Mental Terbaik Tahun 2022, Direkomendasikan oleh para Ahli Kejiwaan

PIKIRAN RAKYAT - Ada banyak cara menjaga kesehatan mental, salah satunya dengan membaca buku.

Membaca buku juga direkomendasikan sebagai salah satu alternatif terapi oleh para pakar ahli kejiwaan.

Berdasarkan hasil survei lembaga riset McKinsey, hampir setiap kelompok umur dari berbagai kalangan secara aktif memprioritaskan kesehatan dan kebugaran akhir-akhir ini.

Selain membaca buku, meningkatkan kesehatan juga bisa dibentuk mulai dari meningkatkan kualitas tidur Anda dengan aplikasi sleep tracker, aplikasi kebugaran, atau sekadar mencatat dengan rutin riwayat kesehatan di ponsel atau jurnal Anda.

Kendati demikian, membaca buku dinilai menjadi terapi paling ampuh untuk mengatasi masalah kesehatan mental. Seperti yang disampaikan Sarah Kaufman, seorang terapis lembaga kesehatan di Brooklyn, Amerika Serikat.

“Membaca buku bisa menguatkan mental seseorang, banyak pasien saya mengatakan tidak ada yang lebih dapat memvalidasi daripada membaca kata-kata yang ditulis orang lain dengan cara yang begitu indah dan menyadari, ‘Wow, itulah yang saya rasakan’," ujar Kaufman.

Berikut ini adalah lima rekomendasi buku kesehatan mental yang direkomendasikan berbagai ahli kejiwaan yang laris manis, yang beberapa di antaranya telah tersedia versi bahasa Indonesia.

1. The Body Keeps the Score

Buku ini adalah pandangan revolusioner tentang bagaimana kesehatan mental dan trauma berdampak langsung pada kesehatan fisik, The Body Keeps the Score direkomendasikan dalam dunia psikoterapi untuk menggali bukti ilmiah yang mengungkap respons otak dan tubuh terhadap peristiwa traumatis.