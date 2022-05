7 Cara Membuat Jadwal Self Care untuk Menjaga Kesehatan Mental

PIKIRAN RAKYAT - Self care alias perawatan diri sangat penting dilakukan. Self care bisa mengurangi tingkat stres yang Anda alami.

Survei yang dilakukan oleh American Psychological Association (APA) menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika Serikat mengalami stres.

APA menemukan bahwa 8 dari 10 responden dalam survei itu mengaku bahwa pandemi Covid-19 menjadi sumber stres yang signifikan dalam hidup mereka. Kemudian, 7 dari 10 responden mengatakan mereka mengalami peningkatan stres selama pandemi.

Self care penting dilakukan untuk mengurangi tingkat stres yang Anda alami. Namun, Anda perlu memperhatikan bagaimana cara melakukan self care yang baik. Jangan sampai aktivitas self care malah mengganggu kegiatan lain.

Berikut adalah 9 tips membuat jadwal self care dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Healthy.

1. Buat Peraturan untuk Diri

Candice William, seorang konselor sekaligus penulis, mengatakan bahwa membuat peraturan untuk diri sangat penting untuk melatih disiplin dan tanggung jawab atas peraturan yang dibuat.

"Orang-orang memiliki gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk perawatan diri, maka hal pertama yang harus dibuat adalah peraturan untuk diri sendiri. Saya selalu memberitahu klien saya bahwa mereka dapat membuat aturan untuk diri mereka masing-masing," ujar Candice.

Anda, misalnya, dapat membuat buku catatan yang berisi jadwal self care dalam jangka harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Setelah itu, lakukan meditasi 15 menit yang dilanjutkan dengan menulis jurnal.