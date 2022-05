Hepatitis Misterius Dikhawatirkan Jadi Pandemi Seperti Covid-19, Ahli Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT – Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI, Prof. Tjandra Yoga Aditama, membahas kemunculan penyakit hepatitis misterius yang dikhawatirkan akan berkembang menjadi pandemi seperti Covid-19.

Tjandra mengatakan, penyakit tidak dapat dibandingkan satu sama lain karena banyak faktor yang memengaruhinya, namun Tjandra mengungkapkan perkembangan kasus hepatitis misterius tidak secepat Covid-19.

Dia mengatakan, Covid-19 pertama kali terdeteksi oleh WHO pada 31 Desember 2019 dan diberi nama pneumonia of unknown cause atau radang paru yang belum diketahui penyebabnya.

Pada 30 Januari 2020 atau satu bulan kemudian, WHO menyatakan Covid-19 sebagai public health emergency of international concern (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

Dalam kurun sebulan, sudah muncul 19.961 kasus Covid-19 baik yang suspek maupun terkonfirmasi.

“Juga sudah ditemukan bukti adanya penularan antarmanusia, lalu karena kasus terus berkembang dengan berbagai dimensinya, pada 11 Maret 2020 Covid-19 dinyatakan sebagai pandemic oleh WHO,” ujar Tjandra.

Tjandra menuturkan, saat ini hepatitis misterius masih dalam tahap penyelidikan penyebab.

“Acute hepatitis of unknown aetiology merupakan istilah yang senada dengan pneumonia of unknown cause di awal Januari 2020 untuk Covid-19 yang dideteksi WHO pada 5 April 2022,” tuturnya dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara pada 12 Mei 2022.