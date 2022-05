Harga Tiket Masuk Pantai Pangandaran dan Sekitarnya, Ada Penyesuaian Tarif per 1 Mei 2022

PIKIRAN RAKYAT – Jawa Barat memiliki banyak tempat wisata yang dapat dijadikan destinasi saat libur Lebaran dan Cuti Bersama 2022.

Salah satunya berada di wilayah Kabupaten Pangandaran, yaitu Pantai Pangandaran yang selalu menjadi destinasi favorit warga untuk berlibur.

Pantai Pangandaran diprediksi akan dipadati oleh wisatawan dari berbagai kota pada libur Lebaran dan Cuti Bersama 2022, terlebih lagi masa libur sekarang berbarengan dengan libur sekolah anak sekolah.

Sebagai informasi, ada penyesuaian tarif tiket masuk Pantai Pangandaran dan sekitarnya bagi para wisatawan yang akan berkunjung mulai tanggal 1 Mei 2022.

Berikut tarif tiket masuk terbaru per 1 Mei 2022 untuk area wisata Pantai Pangandaran dan sekitarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Disbudpar Kabupaten Pangandaran.

1. Pantai Pangandaran, Pantai Karapyak, dan Pantai Batu Karas

· Perorangan: Rp10.000 per orang

· Sepeda motor: Rp20.000 per motor

· Mobil jeep, sedan, dan sejenisnya: Rp60.000 per mobil

· Minibus kecil dan sejenisnya: Rp95.000 per mobil

· Minibus besar: Rp135.000 per mobil

· Bus kecil dan sejenisnya: Rp205.000 per bus

· Bus sedang dan sejenisnya: Rp295.000 per bus

· Bus besar dan sejenisnya: Rp515.000 per bus

