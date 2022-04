16 Ucapan Idul Fitri 2022 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Bisa Dibagikan ke WhatsApp, IG hingga FB

PIKIRAN RAKYAT - Hari Raya Idul Fitri dimaknai oleh umat Muslim sebagai hari kemenangan. Pasalnya selama satu bulan penuh, seluruh umat muslim berhasil menuntaskan segala kewajiban untuk menahan emosi dan hawa nafsu.

Biasanya ketika Idul Fitri tiba, seseorang bisa memberikan suatu hal istimewa bagi kerabat atau sanak saudara terdekat.

Tidak hanya hampers, ucapan spesial di hari raya Idul Fitri bisa dikirimkan lewat pesan singkat. Hal ini lumrah dilakukan oleh sebagian orang menjelang lebaran.

Ucapan Idul Fitri tersebut biasanya mengandung sebuah makna, doa, dan harapan setelah melewati fase bulan suci Ramadhan.

Berikut ini adalah 16 ucapan Idul Fitri 2022 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya yang bisa digunakan untuk berkirim pesan singkat lewat aplikasi WhatsApp kepada teman atau kerabat seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WishesMSG.

1) Selamat Idul Fitri untuk semua teman-teman tersayang. Semoga Tuhan memberkahi kita semua dan menjadikan kita semua Muslim yang taat dan terhormat.

Eid Mubarak to all my lovely friends. May God bless us all and make us all devout and honorable Muslims.

2) Selamat Idul Fitri untuk temanku yang luar biasa! Semoga Anda menemukan berkah dan hidayah Allah dalam setiap langkah hidupmu.