4 Lokasi Wisata yang Ada di Jalur Mudik Lebaran 2022, Lengkap dengan Harga Tiket Masuk

PIKIRAN RAKYAT - Lebaran tahun ini berbeda dengan dua tahun sebelumnya, jika tahun 2020 dan 2021 perayaan lebaran terbatas akibat kasus kematian virus Covid-19 tinggi, tahun ini pemerintah melonggaran peraturan pembatasan sosial dengan mengizinkan berbagai kegiatan bertema Hari Raya Idul Fitri.

Salah satunya adalah mudik Lebaran 2022. Tradisi pulang kampung turun-temurun ini selalu disambut sukacita masyarakat Indonesia.

Berbagai jalur mudik Lebaran pun ditempuh, mulai dari jalur udara via pesawat, jalur laut via kapal, jalur darat via kereta api dan dengan kendaraan pribadi, yang paling banyak peminatnya.

Ada pun jalur yang ditempuh bagi para pemudik mayoritas pulang kampung menuju daerah Jawa, Bali, dan Sumatra.

Baca Juga: Kunjungi Lokasi Kebakaran Pasar Gembrong, Anies Baswedan Diteriaki Warga Presiden

Tidak lengkap rasanya jika bermudik tanpa berkunjung ke lokasi wisata, berikut 4 lokasi wisata yang dapat dikunjungi melalui jalur utara dan selatan sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara:

1. Jalur Mudik Selatan Jawa

- Baturaden (Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah)

Wisata Baturaden adalah salah satu destinasi wisata populer di Jawa Tengah, karena memiliki banyak tempat indah dalam satu lokasi.