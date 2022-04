20 Ucapan Idul Fitri 2022 dalam Bahasa Inggris dan Terjemahannya, Cocok Jadi Caption Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Idul Fitri disambut umat Islam dengan banyak cara, salah satunya menulis berbagai ucapan penuh makna.

Banyak orang yang menulis ucapan Idul Fitri untuk dibagikan kepada orang terkasih atau media sosial.

Ucapan Idul Fitri tersebut juga merupakan harapan dan doa pada hari kemenangan seluruh umat muslim di dunia.

Berikut ini 20 ucapan Idul Fitri 2022 dalam Bahasa Inggris dengan terjemahannya yang cocok dijadikan caption Instagram sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari WishesMsg.

1. Saya berharap cinta, kemakmuran, dan kebahagiaan Idul Fitri selalu menyertai Anda.

I wish the love, prosperity, and happiness of Eid always be with you.

2. Pada kesempatan yang menggembirakan ini, terimalah keinginan tulus saya. Semoga Anda mendapatkan Idul Fitri yang bahagia dan damai.

On this joyous occasion, accept my heartfelt wishes. Wishing you a happy and peaceful Eid.

3. Semoga Allah menenangkan pikiran kita dan memudahkan jalan kita. Selamat Idul Fitri untuk semuanya!

May Allah calm our minds and make the path easier for us. Happy Eid Mubarak to all of you!

