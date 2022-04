Resep Kue Kering Praktis! 1 Adonan Bisa Jadi 3 Jenis Kue Cocok untuk Hidangan Lebaran 2022

PIKIRAN RAKYAT – Lebaran menjadi hari yang penting bagi umat muslim di dunia setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa.

Di hari lebaran, kumpul bersama keluarga di rumah sambil menikmati ketupat sayur atau kudapan kecil lainnya seperti kue kering.

Kali ini, ada resep kue kering praktis yang cocok untuk dibuat saat menyambut Hari Raya. Tidak perlu repot, dengan satu adonan saja, bisa menjadi 3 jenis kue kering yang berbeda.

Satu adonan praktis ini bisa menjadi Nastar, Palm Cheese, dan Cheese Button. Berikut resep dan langkah membuat resep praktis adonan kue kering three in one ala Devina Hermawan.

Baca Juga: Menu Buka Puasa Ramadhan 2022: Resep McDonald's McMuffin dan Ikea Meatballs yang Sempat Viral

Bahan adonan:

135 gr margarin

135 gr wijsman

3 butir kuning telur

70 gr keju edam / cheddar kering

400 gr tepung terigu protein sedang

60 gr maizena

50 gr susu bubuk

6 gr baking powder

70 gr gula halus

Pelengkap Nastar (untuk ⅓ resep adonan):

2 butir kuning telur

1-2 sdm minyak