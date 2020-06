Kedai Bermunculan, Soreang Jadi Pusat Wisata Kuliner Baru di Bandung

PIKIRAN RAKYAT – Tak dimungkiri jika kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan gerbang awal menuju kawasan wisata Bandung Selatan.

Tak heran jika di kawasan ini pun berkembang cukup pesat menjadi salah satu pusat wisata kuliner di Bandung.



Tidak jauh dari gerbang keluar Tol Soreang Pasirkoja (Soroja), kedai-kedai bermunculan menyajikan ragam menu kuliner.

Dengan status Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik di tanah air, Soreang pun marak dengan kedai kopi dari yang modern hingga merakyat.



Sebut saja Kopi Tutu, Bengras, Old Cofee hingga belasan kedai-kedai lain. Tempat-tempat itu menyajikan racikan kopi khas asal Pangalengan, Ciwidey dan sentra kopi lainnya di Kabupaten Bandung.



Namun jika membidik makanan berat, wisatawan juga bisa menikmati berbagai pilihan menu.

Namun salah satu yang terkenal adalah menu sate seperti Sate Cilampeni yang boleh dibilang sudah menjadi ikon kuliner masyarakat Soreang dan Katapang.



Bagi mereka yang menginginkan makanan berat seperti sate sambil menikmati sajian kopi di satu tempat, Kedai Sate Pak Kromo bisa menjadi solusi. Ya, selain menu sate kambing muda yang lezat, tempat itu juga memiliki ragam racikan kopi yang nikmat.



Pemilik Kedai Sate Pak Kromo, Joko Suroso mengatakan, ide menggabungkan sate dengan kopi memang berawal dari pengalaman dirinya sendiri sebagai penikmat kuliner.

"Saya sering ngopi di banyak kafe, tetapi kadang suka bingung kalau mau makan enak sambil ngopi di mana," ujarnya.



Joko mengatakan, perpaduan kopi dan sate di kedainya dibuat dengan serius. Dengan begitu, menu kopi yang tersedia memiliki standar kafe modern dan sate nya pun tak kalah dengan rumah makan yang khusus atau spesialisasinya menyajikan sate.



Untuk menu kopi, Joko menyajikan pilihan racikan tradisional seperti kopi tubruk hingga racikan modern sepert ekspresso, latte dan capuccino. Dalam penyajiannya, barista profesional di tempat ini juga menerapkan seni Latte Art.

Tak kalah dengan sang barista, juru masak sate pak kromo juga menawarkan berbagai menu andalan. Selain sate, menu lain seperti gulai, tongseng, gulai sumsum bahkan sampai menu lain berbahan ayam, ikan hingga nasi liwet pun ada.



Sebagai pendukung, Joko pun menata kedainya dengan suasana khusus agar pengunjung betah berlama-lama di tempat itu. Salah satunya adalah dengan berbagai poster berisi kutipan-kutipan (quote) motivasi.



Dikaitkan dengan sate, quote unik di tempat itu adalah : "Kamu tuh kaya sate pak kromo, lembut, manis, ngangenin, bikin setiap orang jatuh hati tapi sesekali kerasa pedes juga". Sedangkan quote unik terkait kopi di antaranya : "Coffee memang pahit, yang manis itu senyummu".



Salah seorang pengunjung asal Katapang, Dani (41) mengakui bahwa tempat itu menjadi salah satu alternatif baru wisata kuliner Soreang yang nyaman dan memuaskan.

"Tempatnya nyaman, sate nya tak kalah sama sate terkenal lain dan kopinya juga sama seperti di kafe-kafe berkelas," ujarnya.***