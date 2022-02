Kumpulan Quotes dan Kata-Kata Romantis Hari Valentine dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Artinya

PIKIRAN RAKYAT - Simak kumpulan quotes atau kata-kata romantis dalam Bahasa Inggris untuk dibagikan pada pasangan pada hari Valentine, lengkap dengan artinya.

Hari Valentine yang diperingati setiap tanggal 14 Februari bisa menjadi momen spesial untukmu dan pasangan.

Kamu bisa memanfaatkan Hari Valentine sebagai ajang untuk mengekspresikan betapa besarnya rasa cintamu.

Sebagian orang kerap merayakan Hari Valentine dengan memberikan hadiah bunga, cokelat, atau bahkan makan malam bersama pasangan.

Untuk membuatnya lebih romantis, kamu bisa menyertainya dengan rangkaian kata-kata atau quotes yang mencurahkan perasaanmu.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Country Living, berikut kumpulan quotes atau kata-kata romantis dalam Bahasa Inggris, cocok dibagikan saat Hari Valenitne:

1. "All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name." - Andre Breton

Artinya: "Sepanjang hidupku, hatiku merindukan sesuatu yang tidak bisa kusebutkan."

