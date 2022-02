Suntikan Vaksin Flu Dosis Tinggi dan mRNA Covid-19 Booster secara Bersamaan Dipastikan Aman bagi Lansia

PIKIRAN RAKYAT – Sebuah studi terbaru telah mengkonfirmasi bahwa Lansia dapat dengan aman menerima vaksin flu dosis tinggi dan dosis booster mRNA Covid-19 secara bersamaan.

Di tahun 2021, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengeluarkan pedoman yang menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 dapat digunakan bersama dengan vaksin lain, termasuk vaksin influenza.

Dikutip dari Verywell health, seorang petugas medis di divisi influenza CDC, Lisa Grohskopf, MD, MPH menyebut aman dua suntik vaksin.

"Ketika masyarakat bertanya soal apakah mendapatkan kedua vaksin di waktu bersamaan itu aman, ini adalah bentuk jawaban yang kami terbitkan," dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Channel News Asia.

Baca Juga: Saksikan Aurel Hermansyah Melahirkan, Atta Akui Terharu Rasakan Aura Berbeda dari sang Istri

Rekomendasi CDC untuk memberikan kedua suntikan tersebut tanpa adanya jeda waktu merupakan poin pembaharuan yang ada belum tertulis di panduan sebelumnya.

Pasalnya, isi panduan lama menyatakan, penerima vaksin harus menunggu 14 hari antara Covid-19 dengan penyuntikan dosis jenis lainnya.

Menurut CDC, perubahan pedoman ini didasari oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terlepas dari penyuntikkan satu vaksin atau lebih, cara tubuh manusia mengembangkan perlindungan atau dikenal sebagai respon imun serta efek sampingnya tidak memiliki perbedaan.

Baca Juga: Dugaan Maling Uang Rakyat di Garuda, Peter Gontha Diperiksa Kejagung Terkait Pengadaan AT 72-600