3 Jenis Makanan dengan Kandungan Vitamin A Paling Tinggi, Bukan Hanya Sayur dan Buah Saja

PIKIRAN RAKYAT – Vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak yang memainkan peran penting dalam menjaga penglihatan, pertumbuhan tubuh, fungsi kekebalan tubuh dan kesehatan reproduksi.

Mendapatkan jumlah vitamin A yang cukup dari makanan sangatlah penting bagi kesehatan Anda, dan tidak semua makanan memiliki kandungan vitamin A yang tinggi.

berikut ini makanan yang kandungan vitamin A nya tinggi.

1. Makanan Tinggi Vitamin A

Vitamin A1 juga dikenal sebagai retinol, hanya ditemukan dalam makanan yang bersumber dari hewan seperti ikan berminyak, hati, keju dan mentega.

Berikut ini jenis makanan yang tinggi kandungan vitamin A nya yang bisa Anda konsumsi setiap hari di rumah.

Daging sapi (mengandung 713% vitamin A dari Nilai Harian (DV) per porsi), Sosis hati (166% DV per porsi), Salmon (25% DV per porsi).

