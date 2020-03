Habitat Rayap di Sekitar Rumah yang Sering Tidak Disadari

PIKIRAN RAKYAT – Fisik yang mungil, bahkan sulit terlihat karena ada di lokasi tersembunyi, sering membuat orang memandangnya sebelah mata.

Itulah rayap, yang koloninya bersarang dan memakan kayu perabotan, atau kerangka rumah secara diam-diam.

Sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi.

Baca Juga: 58 Persen Kaum Milenial Beli Makanan Menggunakan Aplikasi Pesan-Antar, GrabFood Luncurkan Empat Fitur Baru

Berikut ini sejumlah habitat rayap, yang sering tidak kita sadari ada di sekeliling kita, dan kemudian membuat kayu lapuk.

1. Tanah

loading...

Kebanyakan rayap adalah makhluk subterranean, yang berarti bahwa mereka membangun koloni mereka di tanah.

Mereka membangun sistem terowongan yang rumit di dalam tanah.

Dalam situs do it yourself disebutkan, terowongan bisa memanjang hingga 3 kaki di bawah permukaan.

Baca Juga: PSSI Menanti Putusan FIFA Perihal Penunjukkan 6 Venue Piala Dunia U-20 2021