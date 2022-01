Sensasi Campervan Layak Coba, Kemah Bermobil Antiribet

PIKIRAN RAKYAT - Pengalaman berkemah kerap membawa kenangan dan pengalaman seru. Hanya, banyak yang kurang menyukainya karena dianggap terlalu berat. Terutama bagi keluarga dengan banyak anggota karena barang bawaan yang banyak.

"Kami juga menyelenggarakan pelatihan yang berhubungan de­ngan tertib lalu lintas dan keselamatan berkendara. Selain itu juga menjalin kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata nomadik," katanya, Kamis 13 Januari 2021.

Saat ini, di beberapa daerah sudah terbentuk pengurus wilayah di antaranya CVI Bali, CVI Jawa Barat, CVI Jateng-DIY, CVI Jawa Timur, CVI Sriwijaya, dan CVI ­Riau.

Diketuai Muhamad Slamet, CVI diharapkan menjadi wadah yang bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi para anggo­ta­nya, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

Dikatakan Subhan, anggota CVI berasal dari berbagai latar belakang profesi dan strata sosial. Jumlah anggota yang tergabung dalam grup FB Camper Van Indonesia saat ini 11.000 orang.

"Yang unik dari CVI adalah tidak membedakan jenis dan merek mobil . Kegiatannya untuk menguatkan ikatan keluarga, meng­usung konsep selalu berada di rumah meskipun saat melakukan kegiatan berkemah karena home is where we park our camper," ujarnya.