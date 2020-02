5 Bahan yang Bisa Diolah Menjadi Sup Miso Lezat ala Jepang

PIKIRAN RAKYAT - Sup miso adalah sup favorit yang dinikmati oleh warga Jepang.



Pada umumnya sup miso dihidangkan bersama nasi putih untuk menu sarapan.



Sup miso merupakan masakan yang sederhana dan mudah untuk disiapkan dalam waktu singkat.

Walaupun masakan ini sederhana, tetapi rasa yang dihasilkan bisa berbeda-beda tergantung pada jenis miso yang digunakan untuk sup, cara pengambilan kaldu dan katsuobushi, serta keterampilan orang yang membuatnya.



Di Jepang, sup miso merupakan makanan pendamping yang paling utama dan ditambahkan dengan nasi.



Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs Japan Talk, Berikut ini adalah lima bahan yang paling populer untuk membuat sup miso.

1. Dashi



Dashi merupakan sup sederhana dari bahan-bahan yang mengandung rasa umami yang direndam atau dididihkan dalam air. Dashi dibuat sebagai sup pada sup miso.



2. Miso



Miso adalah stok masakan fermentasi yang datang dalam berbagai verietas. Semua varietas miso dapat digunakan dalam sup miso.



Namun, shiromiso (miso putih) paling sering digunakan. Sup miso disiapkan dengan bahan masakan yang di campur daishi.



Miso dimasak dengan cara dididihkan pada suhu rendah, ini berguna untuk melindungi bakteri menguntungkan yang aktif di dalam miso.

3. Ikan dan Makanan Laut



Ikan bakar dapat dimasukkan sebagai bahan utama. Dashi sering dibuat dengan ikan, katsuobushi, dan kombu. Akibatnya, sup miso cocok untuk bahan makanan laut dan sayuran laut.



4. Lobak



Lobak mudah ditemukan di mana-mana di Negara Jepang. Lobak rendah kalori dan menjadi bahan pelengkap untuk membuat sup miso sebagai makanan yang sehat dan tidak berminyak.



5. Aburaage



Aburaage adalah jenis tahu goreng yang diiris tipis dan dimasukkan ke dalam sup miso.***