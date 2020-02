Menengok Cara Diet Ala Adele untuk Turunkan Berat Badan dan Tampil Menawan dengan Puasa

PIKIRAN RAKYAT – Baru-baru ini penyanyi yang terkenal dengan lagu Someone Like You yaitu Adele telah mengejutkan para penggemar dengan penampilan barunya.

Diketahui Adel telah berhasil menurunkan berat badannya hanya dalam waktu beberapa bulan saja.

Menurut Dr Michael Mosley pencipta diet 5:2 dan rencana gaya hidup fast 800, mengatakan bahwa Adel mempraktikkan diet intermiten yang disebut pemberian makan terbatas dengan waktu.

Diet ini juga dikenal dengan diet 16:8 atau bisa dipahami dengan makan selama delapan jam sehari sementara itu berpuasa untuk sisanya 16 jam.

Dan dalam waktu 16 jam yang disebut puasa hanya bisa meminum air, teh dan kopi yang diperbolehkan saja.

Dan para ahli juga menyarankan, para pelaku diet untuk memilih daging yang akan dikonsumsi dengan daging tanpa lemak.

Lalu bisa memakan telur, susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan di setiap harinya dalam waktu 8 jam makan.