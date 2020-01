Tak Melulu Soal Kecantikan, Lidah Buaya Ternyata Bisa Menurunkan Berat Badan

PIKIRAN RAKYAT - Lidah buaya banyak digunakan dalam treatment kecantikan.

Selain itu, lidah buaya ternyata punya khasiat kesehatan untuk mengobati penyakit seperti sembelit hingga diabetes.

Sedikit diketahui, bahwa ternyata lidah buaya juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan berat badan.

Sebagaimana Pikiran-Rakyat.com kutip dari laman Boldsky, peneliti menemukan bahwa lidah buaya bisa digunakan sebagai salah satu treatment diet.

Lidah buaya memiliki jutaan peminat di seluruh dunia dan digunakan dalam bentuk gel, krim, dan jus, yang punya manfaat luar biasa.

Menurut Britt Brandon, penulis The Everything Guide to Aloe Vera for Health, lidah buaya dapat meningkatkan efektivitas diet Anda.

Tak hanya itu, lidah buaya juga bisa memaksimalkan potensi penurunan berat badan Anda.

