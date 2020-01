4 Tips untuk Hidup Lebih Lama, dari Berhenti Merokok hingga Mengurangi Stres

PIKIRAN RAKYAT - Setiap orang pastinya memiliki keinginan untuk hidup lebih lama dan sehat.

Meskipun ilmu pengetahuan belum menemukan bagaimana agar tetap awet muda, tetapi peneliti menemukan cara meningkatkan umur panjang.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs GQ Magazine, 4 tips untuk hidup lebih lama menurut Dr Michael Greger penulis buku How Not To Die, seorang pendiri American College Of Lifestyle Medicine.

1. Berhenti Merokok

Ini mungkin terdengar jelas karena kita semua tahu betapa buruknya merokok bagi kita, tetapi kebanyakan dari kita masih menampik dampak terbesar yang disebabkan oleh rokok.

Di Inggris, pembunuh nomor satu masih dipegang oleh penyakit jantung. Tembakau mengalahkan diet orang Inggris dengan statistik itu, jadi hal nomor satu yang perlu Anda lakukan agar dapat umur yang panjang adalah berhenti merokok.

2. Menurunkan Berat Badan