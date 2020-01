Napas Cepat Indikasi Kuat Pneumonia, Hitung Banyak Napas dalam Satu Menit untuk Memastikan

PIKIRAN RAKYAT - Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru yang ditandai oleh adanya gangguan pernapasan berupa napas cepat.

Seberapa cepat dan bagaimana cara menghitung banyak napas dalam satu menit, dapat mengindikasikan seseorang menderita pneumonia.

Dikutip dari suplemen Hikmah, Harian Umum Pikiran Rakyat, dokter Sonny Sondari memberikan sejumlah penjelasan.

Ia menyebutkan indikasi pneumonia pada bayi, anak-anak, dan dewasa, masing-masing berbeda.

Yakni sebanyak 50 kali per menit untuk usia 2 bulan - 1 tahun. Kemudian, lebih dari 40 kali napas per menit untuk usia 1 tahun - 5 tahun, dan untuk dewasa, lebih dari 30 kali napas per menit.

Pneumonia dikatakan berat apabila selain gejala tersebut di atas didapatkan pula gejala tarikan dinding dada ke dalam dan adanya pernapasan cuping hidung.

Pneumonia ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, dan salah satu virus yang bisa menyebabkan pneumonia ini adalah virus avian influenza (flu burung).