Crowne Plaza Bandung Hadirkan 2 Tema All You Can Eat yang Berbeda di Setiap Minggu

PIKIRAN RAKYAT - Di tahun baru 2020, Crowne Plaza Bandung menghadirkan sajian-sajian baru yang wajib dicicipi oleh pecinta kuliner di setiap akhir pekan.



Semakin menarik, karena hotel bintang 5 ini menawarkan 2 tema yang berbeda di setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 18.00 – 22.00 WIB.



Dua tema ini adalah All You Can (M)eat setiap hari Jumat malam dan Crazy Asian Buffet setiap Sabtu malam yang dapat dinikmati di Mosaic All Day Dining. Kedua tema ini dapat dinikmati hanya dengan Rp 328.000 ++/orang.



Pada tema All You Can (M)eat semua sajian terbaik olahan aneka daging akan dihidangkan secara fresh hasil kreasi Culinary Team Crowne Plaza Bandung. Spesial menu yang wajib dinikmati adalah makanan khas Middle East, Roasted Lamb Tapas.



Pengunjung pun dapat menikmati sepuasnya karena menu terbaru ini akan disajikan secara prasmanan (buffet).



Potongan daging kambing besar yang dibakar dengan bumbu-bumbu tradisional pun tersaji di Carving Station, dimana chef Crowne Plaza Bandung akan berjaga untuk membantu menghidangkan potongan terbaiknya kepiring setiap pengunjung.



Aneka saus otentikpun disajikan untuk semakin melengkapi kenikmatan menyantap daging kambing bakar.





Untuk mengetahui informasi dan reservasi program-program tahun baru di Crowne Plaza Bandung dapat menghubungi Reservation Team 022-873-20000, WhatsApp +62 821-3030-3381, atau kunjungi website www.bandung.crowneplaza.com ***