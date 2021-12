Kombinasi Makanan yang Bermanfaat Menurut dr. Zaidul Akbar, Pastikan Ada Sayur

PIKIRAN RAKYAT - Pakar kesehatan sekaligus pendakwah kondang, dr. Zaidul Akbar, membeberkan kombinasi makanan yang bermanfaat untuk tubuh.

Dikatakan dr. Zaidul Akbar, termaktub dalam Al-Quran bahwa isi piring terdiri dari sayuran dan buah-buahan.

Tak hanya itu, kata dr. Zaidul Akbar, dalam kombinasi makanan tersebut juga disertakan biji-bijian, serta protein nabati atau hewani.

“Isi piring kita itu adalah sayuran dan buah-buahan, satu per enamnya biji-bijian, satu per enamnya protein baik nabati atau hewani,” kata pendakwah kondang tersebut, seperti dikutip dari kanal YouTube dr. Zaidul Akbar Official yang tayang pada 14 Desember 2021.

Menurut dr. Zaidul Akbar, komposisi tersebutlah yang ideal untuk dikonsumsi. Selain itu menurutnya, jangan meninggalkan untuk mengonsumsi madu.

Bahkan dr. Zaidul Akbar menekankan agar mengonsumsi kurma, habbatussauda, zaitun serta virgin ccoconut oil sebagai pengganti.

“Jangan tinggalin nih, madu, kurma, habbatussauda, zaitun, kalau zaitun enggak ada bisa menggunakan virgin coconut oil,” kata dia.

