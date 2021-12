Manfaat Buah Bit untuk Kesehatan, Bisa Menjaga Tekanan Darah Rendah

PIKIRAN RAKYAT - Tanaman berwarna merah ini mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk menjaga tekanan darah rendah hingga menurunkan risiko kanker.

Bit sering kali disangka buah-buahan, pasalnya bit merupakan tanaman umbi-umbian yang tumbuh di tanah seperti singkong dan ubi.

Bit mengandung berbagai nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral, seperti vitamin C, folat, kalium, magnesium, natrium, dan zat besi.

Bit juga termasuk rendah lemak dan kalori, dan kaya akan antioksidan.

Baca Juga: Perhatikan 5 Tanda Kedaluwarsa Sayur dan Buah, Jangan Sampai Keracunan!

Berikut ini 7 manfaat buah bit untuk kesehatan yang perlu kamu tahu, sebagaimana dilansir dari Stylecraze.

1. Buah Bit Dapat Meningkatkan Kesehatan Kulit

Konsumsi buah bit dapat membantu untuk mencegah kanker kulit. Buah bit mengandung vitamin A yang menjaga selaput lendir yang sehat dan meningkatkan kesehatan kulit. Vitamin A juga mendukung penggantian sel kulit setiap hari.

Buah bit merupakan sumber vitamin C yang baik. Vitamin C melindungi kulit dari efek berbahaya radiasi UV. Kadar vitamin C yang memadai juga meminimalkan pembentukan bekas luka yang timbul.