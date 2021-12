5 Rekomendasi Novel Thriller Penuh Ketegangan Saat Liburan, The Silent Patient Pasti Bikin Penasaran!

PIKIRAN RAKYAT - Genre novel thriller merupakan salah satu yang menjadi favorit komunitas sastra fiksi, dengan jalan cerita yang membuat berpikir dan penuh ketegangan membuat penasaran.

Dalam novel dengan genre thriller ini pembaca seakan dibuat untuk membayangkan menempati posisi sang tokoh, menebak-nebak apa yang terjadi selanjutnya, atau seringnya menentukan siapa yang harus dipercaya.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Pink Villa, ada beberapa buku atau novel thriller yang cocok bisa dimasukan ke list rekomendasi untuk liburan nanti, cek berikut ini:

1. The Silent Patient

Alicia Berenson menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna sampai satu kejadian enam tahun lalu terjadi.

Dia menembak kepala suaminya sendiri dan sejak saat itu tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya.

Mungkin waktu liburan nanti saatnya pembaca mencari tahu alasannya bungkam atas pembunuhan sang suami.

The Silent Patient merupakan novel thriller yang harus dibaca selain menjadi buku terlaris No.1 New York Times, dan sudah diterbitkan di Indonesia.