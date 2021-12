5 Rekomendasi Buku Suspense selama Liburan, Agatha Christie Tak Boleh Dilewatkan!

PIKIRAN RAKYAT - Memasuki masa liburan, pastinya mencari kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan, salah satunya mungkin dengan membaca buku dengan genre suspense atau thriller.

Akan menjadi hal yang mengasyikan saat liburan di musim hujan atau dalam cuaca dingin, melewati hari-hari penuh ketegangan ditemani buku suspense atau thriller yang membuat dada berdegup kencang.

Karena itu, di artikel ini akan diberikan beberapa rekomendasi buku yang sangat cocok untuk mengisi waktu luang selama liburan nanti, dan tentunya ini bacaan fiksi dengan genre suspense atau thriller yang mungkin membuat tidur tak nyenyak jika belum tamat.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com, berikut ini lima judul buku suspense yang sempurna untuk dibaca di masa liburan:

1. The Man Who Died Twice - Richard Osman

Berkisah tentang anggota klub pembunuhan Kamis, Elizabeth, Joyce, Ron, dan Ibrahim, baru saja menyelesaikan kasus pembunuhan.

Dan mereka mengharapkan adanya sedikit kedamaian dan ketenangan di Cooper's Chase, desa pensiun mewah mereka, tetapi kenyataan berkata lain.

Pasalnya, tiba-tiba mereka kedatangan tamu tak terduga yaitu teman lama Elizabeth, dan dia sangat memerlukan uluran tangan.