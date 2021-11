Alasan dan Berapa Kali Harus Periksa Ginjal bagi Penderita Diabetes dalam Setahun

PIKIRAN RAKYAT - Pasien diabetes disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin ginjalnya setiap tahun bila tidak mengalami kelainan apapun.

Diabetes dapat mengakibatkan pembuluh darah mengecil di tubuh dan bisa terluka. Ketika pembuluh dari di ginjal terluka, organ tubuh tersebut tidak dapat membersihkan darah Anda dengan baik.

Tubuh pun akan menahan lebih banyak air dan garam daripada kapasitasnya. Ini dapat menyebabkan penambahan berat badan dan pembengkakan pergelangan kaki.

Selain itu, penyakit diabetes dapat menyebabkan kerusakan saraf tubuh. Jika sudah rusak, manusia akan mengalami kesulitan dalam mengosongkan kendung kemih.

Tekanan yang dihasilkan dari kandung kemih pneuh manusia dapat melukai ginjal, menurut situs Kidney.org.

Dokter spesialis penyakit dalam Universitas Indonesia, Dr. Bhanu Kumar, BMedSc, SpPD, menyarankan agar pasien diabetes melakukan pemeriksaan rutin ginjal bagi penderita.

"Fungsi ginjal biasanya kita menggunakan patokan kalau ada kelainan bisa diulang. Kalau kelainan berat per bulan, kelainan ringan per 3 bulan, kalau tidak ada kelainan bisa per tahun atau per 6 bulan boleh," tuturnya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Selasa, 16 November 2021.

Selain ginjal, Bhanu yang juga Internist Specialist JEC Eye Hospitals and Clinics itu menyarankan pemeriksaan pada mata untuk melihat ada tidaknya komplikasi demi mencegah kebutaan yang berdampak pada menurunnya kualitas hidup.