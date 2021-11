Ide Ucapan Selamat Hari Ayah dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Terjemahan

PIKIRAN RAKYAT - Memberi ucapan selamat Hari Ayah bisa jadi salah satu cara untuk menyampaikan rasa terima kasih kita pada sosok yang tak kenal lelah menegakkan pundaknya untuk kebahagiaan keluarga.

Ayah, meski terkadang beberapa di antara mereka terlihat cuek dan dingin, namun ucapan sederhana mungkin saja bisa membuat hatinya terasa hangat setelah dipaksa untuk kuat menghadapi berbagai rintangan.

Oleh karena itu, momen Hari Ayah 12 November 2021 bisa dijadikan kesempatan untuk mengutarakan apresiasi pada pria hebat yang disebut sebagai kepala keluarga.

Berikut 13 ucapan Hari Ayah Nasional 2021 yang bisa jadi inspirasi, tertuang dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya.

1. You're the only hero I need in life. Thank you for guiding me through this crazy thing called life. Happy Father's Day.

Artinya: Anda satu-satunya pahlawan yang saya butuhkan dalam hidup. Terima kasih telah membimbing saya melalui hal gila yang disebut kehidupan ini. Selamat Hari Ayah.

2. Happy Father’s day to my wonderful Daddy. I love you to the moon and back!

Artinya: Selamat hari Ayah untuk Ayahku yang luar biasa. Aku mencintaimu sampai kapanpun!