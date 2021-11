15 Ucapan Hari Ayah Nasional dalam Bahasa Inggris, Cocok Dikirim ke Keluarga Tersayang

PIKIRAN RAKYAT - Ucapan yang diberikan pada Ayah di Hari Ayah Nasional bisa membuat hati Ayah senang jika kita mengungkapnya dengan serius dan penuh makna.

Saat Hari Ayah Nasional tiba, terkadang kita bingung kata-kata apa yang bisa diucapkan untuk Ayah. Hari Ayah Nasional tentunya harus memberikan ucapan yang spesial untuk Ayah tercinta.

Maka dari itu simak 15 ucapan Hari Ayah Nasional dalam bahasa Inggris untuk di berikan pada Ayah saat Hari Ayah Nasional, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Town & Country.

1. "A father is someone you look up to no matter how tall you grow."

– Unknown

2. "[My father] always provided me a safe place to land and a hard place from which to launch."

– Chelsea Clinton

3. "When my father didn't have my hand, he had my back."