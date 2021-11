3 Kebiasaan Sepele yang Menyebabkan Perut Buncit.

PIKIRAN RAKYAT - Perut buncit atau dikenal juga sebagai visceral mungkin bisa mengganggu penampilan.

Namun bukan hanya itu, perut buncit ternyata berbahaya bagi kesehatanmu.

Pasalnya, lemak visceral penyebab perut buncit berbeda dari lemak subkutan, atau lemak yang terletak di bawah kulit.

Lemak visceral berada jauh di dalam perut, yakni di sekitar usus, perut, hati dan pankreas.

Maka dari itu, lemak visceral dapat merilis racun yang meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, kanker payudara, dan masalah kesehatan lainnya.

Dirangkum dari Eat This Not This, apa saja hal sepele yang bisa menyebabkan perut buncit?

1. Diet buruk

Penyebab lemak visceral dalam perut buncit adalah diet yang buruk.