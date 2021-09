5 Fakta Covid-19 Varian Mu, Waspada Berpotensi Kebal Vaksin

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan adanya temuan varian baru virus Corona yang diberi nama 'varian Mu'. WHO memasukkan varian ini masuk ke dalam daftar 'variant of interest'.

Varian Mu juga dikenal dengan nama ilmiahnya sebagai B.1.621 yang pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada Januari 2021.

"'Variant of interest'' (Mu) baru sedang dipantau secara ketat," kata WHO, dikutip Pikiran-rakyat.com dari AFP, Rabu, 1 September 2021.

Berikut ini 5 fakta varian Mu:

1. Berpotensi kebal vaksin

Menurut buletin mingguan WHO tentang pandemi, varian Mu memiliki konstelasi mutasi yang menunjukkan sifat potensial lolos dari kekebalan tubuh.

Data awal menunjukkan varian Mu dapat menghindari pertahanan kekebalan tubuh dengan cara yang mirip dengan varian Beta yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan.

WHO mengatakan varian 'Mu' memiliki mutasi yang menunjukkan risiko resistensi terhadap vaksin dan menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahaminya.

2. Varian Mu pertama kali diidentifikasi di Kolombia