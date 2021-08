10 Manfaat Makan Pisang, Mampu Tingkatkan Kekebalan Tubuh Hingga Atasi Anemia

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai asupan bagi tubuh, konsumsi buah-buahan juga sangat diperlukan, akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang dalam mengonsumsi buah-buahan.

Bahkan baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyatakan, bahwasannya tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia masih rendah, masih di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

Jokowi menyatakan tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia mencapai 88,5 gram per hari, di bawah rekomendasi WHO sebanyak 150 gram per hari.

Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh masyarakat agar lebih banyak lagi mengonsumsi buah-buahan, khususnya buah yang dihasilkan di dalam negeri.

Di sisi lain, ada salah satu buah yang tentunya mudah dicari dan tak asing lagi, yakni buah pisang. Tak hanya mudah dicari tetapi buah pisang juga memiliki ragam manfaat atau khasiat.

Pisang merupakan buah yang dikenal luas di Indonesia, uniknya buah pisang bisa dinikmati dengan berbagai cara, mulai dari dimakan langsung, digoreng, dikukus, atau diolah bersama bahan lain.

Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemkes, bagi orang yang belum menyukai atau belum mengetahui apa saja manfaat atau khasiat dari mengonsumsi buah pisang, simak berikut ini:

1. Membantu Atasi Hipertensi

Kalium yang terkandung dalam buah pisang dapat membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga tekanan darah tetap stabil.