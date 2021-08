5 Manfaat Bawang Putih Bagi Kesehatan Jantung Hingga Dukung Fungsi Kekebalan Tubuh

PIKIRAN RAKYAT – Bawang putih telah digunakan di seluruh dunia selama ribuan tahun. Catatan menunjukkan bahwa bawang putih digunakan ketika piramida Giza dibangun, yaitu sekitar 5.000 tahun lalu.

Dilansir dari Medical News Today, Richard S. Rivlin menulis dalam Journal of Nutrition bahwa dokter Yunani kuno Hippocrates (sekitar 460-370 SM), yang sekarang dikenal sebagai "bapak pengobatan Barat," meresepkan bawang putih untuk berbagai kondisi dan penyakit.

Hippocrates mempromosikan penggunaan bawang putih untuk mengobati masalah pernapasan, parasit, pencernaan yang buruk, dan kelelahan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Everyday Health, berikut lima manfaat bawang putih bagi kesehatan jantung.

Membantu Menurunkan Tekanan Darah

Dengan mengkonsumsi beberapa siung bawang putih sehari berpotensi mendukung aliran dan tekanan darah yang sehat.

"Bawang putih merangsang sintesis oksida nitrat, yang melebarkan pembuluh darah, dan menghambat aktivitas ACE (angiotensin-converting enzyme)," kata Sudha Raj seorang profesor di Syracuse University Falk College of Sport and Human Dynamics, New York.

ACE inhibitor membantu mengendurkan pembuluh darah.

Membantu Mengatasi Peradangan

Menurut Harvard Health Publishing, para ilmuwan percaya bahwa peradangan kronis adalah pendorong di balik penyakit kronis, termasuk penyakit jantung, diabetes, kanker, dan radang sendi.