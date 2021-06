Staycation Sambil Healing dengan Nyaman dan Tenang

PIKIRAN RAKYAT - Tren liburan singkat atau staycation di akhir pekan nampaknya bisa jadi pilihan Anda dan keluarga di kala penat. Melepas rasa lelah dan bosan dengan pusat perbelanjaan dan suasana padat di kota, Anda dapat mencoba berlibur di Royal Tulip Gunung Geulis. Berlokasi di Jalan Pasir Angin Gadog, Puncak, Jawa Barat, hotel ini mengusung konsep hotel eksklusif dengan pemandangan alam yang menenangkan.

Kawasan hotel ini dulu dikenal sebagai area golf eksklusif yang kini juga memiliki fasilitas resort bintang 5. Ibarat istana di tengah hutan, Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf ini dipastikan mampu menjadi tempat berlibur sekaligus healing bagi Anda dengan pemandangan area pegunungan dan pepohonan.

Untuk smart staycation di sini, Anda bisa pesan langsung di aplikasi Traveloka dengan mudah dan nyaman, rating 8.7 (mengesankan) yang dibagikan lebih dari 6.800an review para pengguna yang sudah pernah menginap di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf juga menambah nilai plus. Dengan harga kamar mulai dari Rp 1.4 jutaan per malam, Anda dapat beristirahat di kamar Deluxe Twin Bed dengan luas sekitar 38 meter persegi. Kamar ini juga memiliki balkon yang memungkinkan Anda dan keluarga menikmati suasana pegunungan dan pemandangan alam.

Kamar yang tersedia di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf juga memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk adanya mini bar dan coffee maker. Anda juga dapat memilih Executive Studio yang berukuran 54 meter persegi dengan fasilitas tambahan berupa bathtub.

Baca Juga: Pesan Penyintas Covid-19 Tentang Prokes dan Vaksinasi, Selangkah Menuju Kematian

Selain berlibur dan healing, Anda tidak perlu khawatir saat menikmati staycation Anda di Royal Tulip Gunung Geulis. Resort dan kawasan golf eksklusif ini merupakan preferred partner dan mitra CleanAccommodation Traveloka.

CleanAccommodation adalah beragam pilihan akomodasi mulai dari hotel, vila, resort hingga glamping yang memenuhi standar kebersihan yang diatur pemerintah seperti CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain dari pemerintah dalam negeri, ikon ini juga diberikan pada akomodasi yang sesuai dengan standar SGClean dari pemerintah Singapura, SHA dari pemerintah Thailand, dan CAO dari pemerintah Filipina.

Salah satu kriteria lainnya adalah telah melakukan rekomendasi kebersihan sesuai standar dari pemerintah ataupun asosiasi hotel dan dapat memberikan bukti. Dengan adanya ikon ini, Anda tidak perlu khawatir memilih Royal Tulip Gunung Geulis serta akomodasi lainnya yang dapat Anda pesan di Traveloka.