Festival Teluk Jailolo Tetap Digelar, Gunakan Konsep Hibrida

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah Pandemi Covid-19, semua pihak harus memiliki kreativitas yang tinggi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat terus bergerak.

Seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tetap menyelenggarkan Festival Teluk Jailolo (FTJ) 2021 dan sukses digelar dengan konsep Hybrid Event yaitu dengan sistem online dan offline.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang telah sukes menggelar Festival Teluk Jailolo 2021 pada pekan lalu dan diharapkan dengan ada event ini dapat mempromosikan dan mengangkat potensi pariwisata dari keindahan alam dan bahari yang dimiliki oleh Hamahera Barat, sehingga kedepannya banyak wisatawan yang datang.

"Saya melihat Festival Teluk Jailolo dapat menjaga eksistensi Halamera Barat sebagai daerah kepulauan rempah di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak masyarakat yang ingin berwisata untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat, terlebih lagi saat ini pandemi Covid 19 masih menghantu kita. Dan saya memiliki keyakinan dengan ada festival-festival seperti ini dapat mengangkat perekonomian rakyat," kata Sandiaga dalam keterangan, Kamis 16 Juni 2021.

Baca Juga: Kapolri Setuju Jalur Sepeda di Jakarta Dibongkar, Annisa Pohan: Kota Mau Maju Kok Dihalang-halangi

Dia juga mengajak masyarakat di Halmahera Barat agar optimis dan bangkit jika sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Tanah Air akan kembali seperti sediakala.

Sandiaga meyakini kalau dengan bersama-sama kita akan bisa mengalahkan Covid-19, 'Together We Can!'.

Sementara itu, Bupati Halmahera Barat, James Uang mengatakan bahwa, dimasa pandemi event nasional Festival Teluk Jailolo harus tetap digelar, karena menurutnya, kegiatan ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan penurunan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan per kapita Halmahera Barat, yang sangat signifikan.